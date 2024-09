Giorno di vigilia per l'Italia, che si prepara al debutto nella fase a gironi di Coppa Davis contro il Brasile. Bagno di folla per gli azzurri alla Unipol Arena, con tanti bambini presenti a inneggiare l'idolo Berrettini. Capitan Volandri deve scegliere il n°1 in singolare da affiancare al finalista di Wimbledon 2021: in ballottaggio Arnaldi-Cobolli con il primo favorito su Flavio, al debutto assoluto in azzurro. Nel video le news da Bologna con Angelo Mangiante

ITALIA-BRASILE, GUIDA TV