Jannik Sinner riparte da Marco Panichi. È lui il preparatore atletico scelto dal n. 1 al mondo dopo la separazione con Umberto Ferrara, allontanato dal team in seguito al caso clostebol che ha portato all'addio anche del fisioterapista Giacomo Naldi. Manca ancora l'ufficialità, ma Panichi, ex preparatore di Djokovic, lavorerà con Sinner già in queste settimane in vista del finale di stagione.