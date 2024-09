L'azzurro, nonostante le difficoltà, ha battuto Blockx in 3 set: "Oggi non ho giocato la mia miglior partita, ma in Davis quello che conta è portare a casa il risultato", ha detto a Sky. Sul pubblico di Bologna: "Meritano tutto l'amore. La Davis è speciale. Ogni volta che vengo qui mi emoziono come la prima volta". E su Cobolli: "Siamo cresciuti insieme, è un ragazzo speciale"

Nonostante le difficoltà, Matteo Berrettini supera Blockx vincendo in 3 set per 3-6, 6-2, 7-5 dopo 2 ore di gioco. "Non sapevo cosa aspettarmi – ha detto il tennista azzurro al termine del match in esclusiva a Sky –. Non sono entrato con la stessa energia dell'altro giorno, ma ho cercato di gettare il cuore oltre l'ostacolo. Oggi non ho giocato la mia miglior partita, ma in Davis quello che conta è portare a casa il risultato e sono orgoglioso. Posso giocare e sentirmi meglio, ma l'obiettivo era la vittoria". E sul calore del pubblico di Bologna: "Senza l'energia del pubblico e dei miei compagni probabilmente avrei perso la partita, meritano tutto l'amore. La Davis è speciale. Ogni volta che vengo qui mi emoziono come la prima volta".