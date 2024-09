E' la giornata di Italia-Belgio, alle 15 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW . Gli azzurri di Filippo Volandri possono chiudere il discorso qualificazione alle Finals già oggi con una vittoria per 3-0: le combinazioni

Dopo la vittoria all'esordio contro il Brasile, l'Italia tornerà in campo oggi alle 15 (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW) contro il Belgio, che nel primo tie ha battuto l'Olanda. Sarà un match importante per l'Italia che, in caso di vittoria per 3-0, si qualificherebbe aritmeticamente alla Final 8 di Malaga (per via del successo dell'Olanda per 2-1 contro il Brasile); resterebbe solo da decidere se da primi o da secondi. Una sfida insidiosa però, visto che il Belgio ha già battuto l'Olanda e ha due punti di forza: Bergs, il loro n.1 in ascesa, e un solidissimo doppio. Se l’Italia invece dovesse vincere 2-1 con il Belgio, la qualificazione non sarebbe matematica: l’Italia avrebbe due punti in classifica, con quattro vittorie e due sconfitte, Belgio e Olanda avrebbero un punto, con tre vittorie e tre sconfitte. E quindi tutto si deciderebbe nell’ultima sfida contro l’Olanda.