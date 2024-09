Il numero 1 del mondo ufficializza con una foto sui social i due nuovi innesti del suo team: Marco Panichi è il nuovo preparatore atletico, Ulises Badio il nuovo fisioterapista. Sostituiscono Umberto Ferrara e Giacomo Naldi, esclusi dopo la vicenda della contaminazione da Clostebol. Entrambi hanno lavorato in passato con Djokovic. "Benvenuti in squadra" scrive Jannik. Panichi e Badio affiancheranno Darren Cahill e Simone Vagnozzi già nell’Atp 500 in programma a Pechino

Jannik Sinner annuncia sui social i nomi dei nuovi arrivati nel suo staff, provenienti dal team di Novak Djokovic: Marco Panichi preparatore e Ulises Badio fisioterapista. Sostituiranno Giacomo Naldi e Umberto Ferrara, coinvolti nel caso doping che ha rischiato di compromettere la carriera di Sinner. "Benvenuti Marco e Ulises", scrive il n. 1 del mondo dando ufficialmente il benvenuto nel suo staff, nella sua "famiglia", a Marco Panichi, per anni accanto a Novak Djokovic, e Ulises Badio, anche lui in passato legato al campione serbo, soprattutto nei periodi di lungo recupero dagli infortuni.

Chi è Marco Panichi

Romano, classe 1964, Panichi ha un'esperienza trentennale nel mondo del tennis dopo un trascorso da atleta professionista. Dopo aver giocato a calcio da ragazzo, si è dedicato all'atletica leggera, laureandosi due volte campione italiano nel salto in lungo. Ha studiato negli Stati Uniti, conseguendo la laurea in "Sport Coaching e Psicologia nello sport" presso la NSU University, in Florida. Dopo la laurea, il coach romano ha lavorato come consulente e associato per molte accademia sportive internazionali. Nel corso della sua lunga carriera, Panichi ha allenato numerosi tennisti. Il più importante è senza dubbio Novak Djokovic, con cui ha collaborato per più di sei anni. Panichi è stato al fianco, tra gli altri, di Fabio Fognini, Simone Bolelli, Philipp Kohlschreiber, Na Li, Francesca Schiavone, Daniela Hantuchova e Angelique Kerber.