Coppa Davis, ai quarti sarà Italia-Argentina

Sarà l'Argentina l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale di Coppa Davis. Gli azzurri di Filippo Volandri ritroveranno i sudamericani due anni dopo l'ultima volta. Evitata l'Australia che affronterà gli Stati Uniti. La Final 8 è in programma dal 19 al 24 novembre, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW