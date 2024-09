Sinner: "Pechino è un torneo speciale per me, un anno fa la svolta"

Sinner torna a Pechino da numero 1 per difendere il titolo conquistato nella passata stagione: "Torneo speciale. Un anno fa ho cambiato marcia, finendo il 2023 in modo fantastico. Sto ancora cercando il giusto feeling in allenamento, ma sono pronto”. L'azzurro è reduce dalla vittoria dello US Open: "Stagione super, ma non è ancora finita: le ATP Finals sono uno degli obiettivi, poi penso già alla Coppa Davis. Sono felice ma voglio migliorare ancora. Poi vediamo come andrà”

IL TABELLONE