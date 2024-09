Sinner versione "Avengers" per il Six Kings Slam

Sinner, Alcaraz, Rune, Medvedev, Nadal e Djokovic si trasformano in versione "Avengers" nel trailer del Six Kings Slam, l'esibizione milionaria che si svolgerà dal 16 al 19 ottobre a Riad, in Arabia Saudita. Jannik debutterà nei quarti con Medvedev, poi l'eventuale semifinale con Djokovic

Sinner in versione artista rinascimentale , Nadal guerriero della terra, Djokovic capo dei lupi e non solo. È il trailer del Six Kings Slam , il torneo-esibizione che si sviolgerà dal 16 al 19 ottobre a Riyadh (Arabia Saudita) con un ricco montepremi che garantirà 1,5 milioni di euro a ciascun partecipante e 6 milioni al vincitore. Nel video promo pubblicato sui canali social di Riyadh Season, i sei partecipanti (Sinner, Alcaraz, Djokovic, Nadal, Medvedev e Rune) si trasformano in versione Avengers del tennis, ognuno con un ruolo diverso. Sinner è l'artista rinascimentale, Rune il guerriero vichingo, Medvedev il re degli orsi, Nadal il guerriero della terra, Alcaraz l'uomo della sabbia e Djokovic il capo dei lupi.

Sinner debutta con Medvedev

Intanto è stato reso noto anche il format del torneo e il tabellone. Sinner entrerà in gioco nei quarti di finale e debutterà sul cemento arabo mercoledì 16 ottobre contro Daniil Medvedev. In caso di vittoria, Jannik affronterebbe Djokovic in semifinale. Nole e Nadal, infatti, entreranno in gioco solo nelle semifinali (previste giovedì 17 ottobre) con lo spagnolo che sfiderà Alcaraz o Rune. Dopo un giorno di riposo (l’ATP vieta esibizioni su tre giorni consecutivi), sabato 19 ottobre si giocheranno la finale per il 3° e 4° posto e la finalissima.