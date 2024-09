Sinner-Bu, semifinale LIVE martedì alle 13 su Sky

Jannik Sinner affronta martedì 1° ottobre la rivelazione cinese Yunchaokete Bu per un posto in finale al torneo ATP 500 di Pechino. Sarà un confronto inedito tra i due tennisti. Il match in diretta non prima delle 13 su Sky Sport e in streaming su NOW

Jannik Sinner a caccia della seconda finale consecutiva al torneo ATP 500 di Pechino . L'azzurro troverà in semifinale il cinese Yunchaokete Bu , n.96 del ranking, in tabellone grazie ad una wild card, che dopo aver lasciato negli ottavi appena sei giochi a Lorenzo Musetti, n.19 ATP e sesta testa di serie, ha eliminato per 75 64 il russo Andrey Rublev, n.6 del ranking. Tra l’altoatesino ed il 22enne di Xinjiang non ci sono precedenti.

Il match tra Jannik Sinner e Yunchaokete Bu , semifinale dell'ATP 500 di Pechino , è in programma martedì 1 ottobre non prima delle 13 (orario italiano) sul Diamond Court dell'Olympic Green Tennis Centre di Pechino (Cina). L'incontro sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW .

