Semifinale con Musetti? Il tabellone di Sinner

Sinner debutterà al China Open contro Nico Jarry (un solo precedente datato 2019). L'azzurro potrebbe incrociare Musetti in semifinale. La sfida con Alcaraz possibile soltanto in finale. Di seguito i potenziali avversari del n. 1 al mondo fino alla finale. L'ATP 500 di Pechino è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 26 settembre al 2 ottobre

IL TABELLONE