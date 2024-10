Fritz in semifinale: attende Djokovic o Mensik

Nessun problema per Taylor Fritz che batte Goffin in due set e diventa il secondo statunitense di sempre in semifinale a Shanghai. Il n. 7 al mondo attende Djokovic o Mensik, in campo alle 12.30: il match sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

È Taylor Fritz il terzo semifinalista del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista americano, n. 7 al mondo, ha battuto in due set il belga David Goffin con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 22 minuti. Una partita senza difficoltà per Fritz, in controllo in entrambi i parziali senza dover giocare al massimo livello. Goffin ha disputato una partita a corrente alterna, tra colpi di qualità e difficoltà al servizio con solo il 35% di punti raccolti con la seconda. Fritz centra così la quinta semifinale Masters 1000 in carriera (la seconda dell'anno dopo Madrid) e diventa il secondo americano di sempre in semifinale a Shanghai dopo Sebastian Korda lo scorso anno. Fritz attende in semifinale Novak Djokovic o Jakub Mensik, impegnati alle 12.30 sul Centrale di Shanghai (match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW).