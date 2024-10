Sinner-Djokovic e Nadal-Alcaraz: che sfide su Sky

Semifinali da sogno sul cemento di Riyad: prima Sinner-Djokovic (remake della finale di Shanghai) poi il derby spagnolo tra Alcaraz e Nadal. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

È il giorno delle semifinali al Six Kings Slam, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sul cemento di Riyad si giocheranno due sfide di prestigio: Sinner-Djokovic e Nadal-Alcaraz. Ad aprire il programma alle 18.30 sarà il remake della finale di Shanghai tra il n. 1 al mondo, reduce dal netto 6-0 6-3 contro Medvedev, e il serbo. Si riparte dal 4-4 nei precedenti, con Jannik che ha vinto gli ultimi tre confronti e quattro degli ultimi cinque. Poi ci sarà l'atteso derby spagnolo tra Carlos Alcaraz e Rafael Nadal. L'allievo contro il maestro che chiuderà la carriera proprio al fianco di Carlitos alle Finals di Coppa Davis.