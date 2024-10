Sinner-Alcaraz e Nadal-Djokovic: che finali su Sky

A Riyad è il giorno delle finali in un simbolico passaggio di consegne tra la vecchia e la nuova generazione del tennis. Alle 18.30 Nadal e Djokovic si affronteranno per l'ultima volta in carriera, poi alle 20.00 la sfida per il titolo tra Sinner e Alcaraz. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Jannik Sinner o Carlos Alcaraz. Il Six Kings Slam incoronerà oggi il suo Re nella finale in programma alle ore 20, da seguire in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Il n. 1 al mondo dovrà spezzare il tabù Alcaraz viste le tre sconfitte stagionali con lo spagnolo: in palio c'è un assegno da 6 milioni di dollari. Sul cemento di Riyad sarà quasi un passaggio di consegne tra la vecchia e la nuova generazione di fuoriclasse del tennis. Prima della finalissima tra Sinner e Alcaraz, infatti, si giocherà la finale per il 3° posto tra Rafael Nadal e Novak Djokovic. Il sessantunesimo confronto in carriera tra due giocatori che hanno scritto la storia del tennis (46 Slam vinti in due) sarà anche l'ultimo prima del ritiro di Rafa che avverrà a novembre in Coppa Davis.