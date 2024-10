Sorteggiati i gironi di United Cup, la competizione a squadre che prenderà il via il prossimo 27 dicembre. L'Italia, guidata da Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, affronterà la Francia di Humbert-Perry e la Svizzera di Stricker-Bencic. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La stagione del grande tennis è ancora in pieno svolgimento, ma già si pensa al 2025. Sono stati sorteggiati i gironi della United Cup, in programma a Perth e Sydney dal 27 dicembre al 5 gennaio. L'Italia è stata inserita nel Girone D, a Sydney, con la Francia di Ugo Humbert e Diane Parry e la Svizzera, i cui numeri 1 sono Dominic Stricker e Belinda Bencic. La squadra azzurra sarà formata da Jasmine Paolini e Flavio Cobolli, n.6 WTA e n.31 ATP, Sara Errani (n.8 in doppio), Andrea Vavassori (n.6 in doppio), Angelica Moratelli (n.72 in doppio) e Matteo Gigante (n.138 in singolare). Il format della manifestazione prevede che le prime classificate e la migliore seconda in ciascuna città si qualificano per i quarti di finale. Ogni sfida tra nazioni prevede tre incontri: un singolare maschile, un singolare femminile, un doppio misto.