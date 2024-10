Vienna e Basilea con sei italiani LIVE su Sky

Inizia la settimana degli Atp 500 di Vienna e Basilea, importanti nella corsa per gli ultimi cinque posti alle Atp Finals di Torino. Al via sei italiani: Musetti, Cobolli, Darderi, Berrettini e Sonego in tabellone in Austria, Arnaldi in scena in Svizzera. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Note delicate di violini austriaci, tempo scandito da ticchettii svizzeri: il grande tennis sale di livello e ritmo nella marcia di avvicinamento verso il torneo più rock and roll di tutti: le ATP Finals di Torino. La corsa per guadagnarsi un posto tra i migliori otto di fine anno passa dagli ATP 500 di Vienna e Basilea, al via da lunedì su Sky Sport. La Wiener Stadthalle sarà teatro di speranza per De Minaur, Dimitrov e Paul che, fin dai rispettivi e insidiosi debutti contro Struff, Zhang e Nakashima sanno di essere obbligati a vincere. Contemporaneamente, Rublev e Ruud proveranno ad arrivare in fondo a Basilea per ipotecare il biglietto per Torino. Soprattutto a Tsitsipas il compito di impedirglielo: il greco si è sempre qualificato per le ATP Finals dal 2019, ma mai come quest'anno, sembra destinato a chiudere la stagione a Parigi Bercy - salvo miracoli.

Tra i protagonisti della settimana anche tanti italiani. A Vienna il primo turno tra Musetti e Sonego è un manifesto di profondità di un movimento sano, sanissimo, soprattutto in ottica Coppa Davis, mentre Berrettini insegue punti per guadagnarsi una testa di serie agli Australian Open 2025. In Austria presenti anche Cobolli, che esordirà contro Davidovich Fokina, e Darderi, che potrebbe potenzialmente mettere fine alla carriera dell'idolo di casa Dominic Thiem, in una partita dall'alto tasso emotivo. A Basilea, invece, ci sarà il solo Arnaldi che debutta contro Carballes Baena. Occhi e orecchie attenti, vista sulla tour Eiffel e sulla Mole Antonelliana. Il grande tennis è pronto per il gran finale.