Coppa Davis, le Finals in Italia dal 2025 al 2027

Italia sempre più capitale del tennis Mondiale. L'ITF, la Federazione internazionale del tennis, ha annunciato che sarà il nostro Paese ad ospitare le Finals di Coppa Davis a partire dal 2025. La prima città coinvolta sarà Bologna, che negli ultimi anni aveva ospitato il girone in cui erano impegnati gli azzurri. L'accordo prevede che le Finals (quarti, semifinali e finale), in programma dal 18 al 23 novembre come ultimo torneo che chiude la stagione, resteranno in Italia almeno fino al 2027. Negli ultimi tre anni la città che aveva ospitato la fase finale del più importante torneo per nazionali era stata Malaga.

Italia direttamente qualificata alle Finals di novembre

L'Italia, che essendo paese ospitante avrà un bye e sarà dunque qualificata di diritto alle Finals, è al momento anche sede delle Atp Finals a Torino (con accordo già prolungato sino al 2030), nonché campione in carica in Davis e BJK Cup. Senza dimenticare il n°1 Atp Jannik Sinner.