Coaching consentito in tutti i tornei dal 2025

Dopo Atp e Wta, anche l'Itf dà il via libera al coaching in tutti i tornei a partire dal 1° gennaio 2025. "I giocatori hanno percepito uno sviluppo positivo e ora ritengono che i tornei siano più stimolanti" ha spiegato Stuart Miller, direttore esecutivo dell'Itf

Dopo Atp e Wta, anche l'Itf si uniforma sul coaching , cioè la possibilità tra giocatore e allenatore di parlare durante la partita. Dopo anni di sperimentazioni, l'International Tennis Federation ha deciso di approvare la nuova norma con una votazione durante l'assemblea generale annuale dell'Itf, svolta a Hong Kong. Il coaching in tutti i tornei Itf (quindi anche quelli minori) sarà valido a partire dal 1° gennaio 2025 . Ai sensi dell'articolo 30 delle "Itf Rules of Tennis", il coaching è definito come "comunicazione, consiglio o istruzione di qualsiasi tipo e con qualsiasi mezzo a un giocatore". Questo sarà valido tra un punto e l'altro, al cambio di campo e durante le pause tra un set e l'altro. Secondo l'Itf, la comunicazione tra un punto e l'altro dovrà essere breve e discreta e potrà avvenire verbalmente o attraverso segnali. " Abbiamo raccolto feedback da tutti gli stakeholders - ha spiegato Stuart Miller, direttore esecutivo dell'Itf - I giocatori hanno percepito uno sviluppo positivo e ora ritengono che i tornei siano più stimolanti".

Fritz e Shapovalov contrari: "Perché cambiare questo sport?"

Non tutti, però, hanno accolto positivamente la decisione dell'Itf. È il caso di Taylor Fritz che ha espresso il proprio dissenso attraverso X: "Per favore, possiamo smettere di rovinare l'aspetto mentale e strategico di uno sport 1 vs 1". Dello stesso parere anche Denis Shapovalov: "Non solo come tennista, ma anche come semplice tifoso di questo sport è triste vedere l'arrivo di questa nuova regola sul coaching. Il tennis è speciale perché se là fuori da solo. Perché state cercando di cambiare il fascino di questo sport?".