Darderi out al 2° turno. Alle 18 Cobolli-De Minaur

Stop al 2° turno per Darderi, battuto in due set da Jack Draper: 7-5, 6-1 lo score in un'ora e 16 minuti di gioco.

Luciano Darderi esce dall'Atp 500 di Vienna . L'italoargentino, reduce dalla vittoria contro Thiem, ha perso in due set contro il n. 18 al mondo Jack Draper : 7-5, 6-1 lo score in un'ora e 16 minuti. Il britannico ha confermato le buone sensazioni dell'ultimo periodo giocando un match praticamente impeccabile : 34 vincenti (contro appena 8 gratuiti) e 91% di punti vinti con il servizio e 15 ace. Pochi rimpianti per Darderi che è rimasto in partita nel primo parziale, ma poi nel secondo è stato sovrastato dall'avversario.

Il racconto del match

Il primo set volta via rapidamente sempre on serve. Draper è inattaccabile nei turni di battuta: 100% di punti vinti con la prima in campo nel parziale e solo quattro punti lasciati per strada. Luciano si salva per la prima volta nell'ottavo gioco recuperando da 15-40, ma nell'undicesimo gioco perde il servizio alla quarta palla break offerta, con un dritto uscito in lunghezza dopo la deviazione del nastro. Nel secondo set il rendimento di Draper non cambia mentre Luciano accusa un calo. Il break in apertura indirizza il parziale, chiuso con tre break subiti dall'italoargentino. Darderi saluta così il torneo di Vienna: Luli tornerà in campo la prossima settimana al Masters 1000 di Parigi Bercy.