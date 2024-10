Tre azzurri per le semifinali LIVE su Sky Sport

Giorno di quarti di finale all'Atp 500 di Vienna , da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Un venerdì a tinte azzurre alla Wiener Stadthalle grazie a Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini , entrambi a caccia di un posto in semifinale. Il primo a scendere in campo sarà il carrarese che non prima delle 15.30 affronterà Sascha Zverev , n. 1 del seeding in Austria. Sarà il rematch del quarto di finale olimpico, vinto allora da Lorenzo in due set. Poi toccherà a Berrettini che non prima delle 18 sfiderà Karen Khachanov , n. 24 al mondo e reduce dalla vittoria contro l'americano Brandon Nakashima. Ad aprire la giornata azzurro, però, sarà Lucia Bronzetti , impegnata al Wta 250 di Guangzhou . Al terzo quarto di finale stagionale dopo Rabat e Monastir, la riminese affronterà la cinese Wang Xiyu, n. 99 della classifica mondiale.

