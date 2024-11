Bercy, giorno di semifinali LIVE su Sky Sport

È il giorno delle semifinali al Masters 1000 di Parigi-Bercy, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sfide importanti, anche in ottica Atp Finals come nel caso di Zverev-Rune, prima semifinale all'Accor Arena (ore 14). Il tedesco, già certo di un posto a Torino, in caso di vittoria oggi tornerebbe n. 2 al mondo, salendo così in prima fascia nel sorteggio delle Finals (insieme a Sinner) e "relegando" Alcaraz alla seconda fascia. Rune, di contro, vuole proseguire la rimonta per Torino: attualmente 13° della Race, il danese può sperare ancora conquistando il titolo sul cemento parigino. A seguire (non prima delle 16.30) toccherà a Ugo Humbert, alla prima semifinale in carriera in un Master 1000. Il francese affronterà il russo Karen Khachanov, n. 21 Atp, che ha vinto 12 delle ultime 13 partite disputate.