Cobolli sbatte contro Fils: eliminato al 2° turno

Flavio Cobolli saluta Monte-Carlo al 2° turno: il romano, reduce dal trionfo a Bucarest e visibilmente a corto di energie, si è arreso con i parziali di 6-2, 6-4 al francese Arthur Fils, n°15 del ranking. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La cronaca del match

Partenza al rallentatore per Fabio, che subisce break nel gioco di apertura e perde subito certezze. Poco brillante fisicamente, subisce un altro break da uno scatenato Fils, va sotto 1-5 e limita i danni cancellando due set point nel 7° game e perdendo il primo parziale 6-2 in appena 28'. Nel secondo set in campo c'è tutto un altro Cobolli: più pimpante e preciso nei colpi, non rischia nulla nei propri turni e costringe il rivale ai miracoli nel 6° game, quando vede sfumare due palle break. Fils però è in giornata di grazia, si procura lui questa volta due palle break e al secondo tentativo va a segno. Il francese va a servire per il match sul 5-4 e non trema: chiude in poco più di un'ora e vola agli ottavi.