BJK Cup, Italia in semifinale: Giappone ko 2-1

Successo in rimonta per le azzurre di Tathiana Garbin che battono il Giappone e accedono in semifinale. Decisive le vittorie di Paolini, sia in singolare che in doppio con Errani. Lunedì la sfida contro Repubblica Ceca o Polonia

L'Italia stacca il pass per le semifinali di Billie Jean King Cup. Le azzurre di Tathiana Garbin, finaliste lo scorso anno, hanno battuto in rimonta il Giappone. Un tie tutt'altro che semplice per le italiane, iniziato con la sconfitta in tre set di Elisabetta Cocciaretto contro Ena Shibahara, n. 135 della classifica mondiale. Poi, però, la reazione firmata Jasmine Paolini. La numero uno italiana ha prima battuto Moyuta Uchijima senza grandi difficoltà (6-3, 6-4) e poi, insieme a Sara Errani, vinto il doppio contro le esperte Aoyama e Hozumi. L'Italia centra così la seconda semifinale consecutiva in BJK Cup come non accadeva dal 2013-14, quando la competizione si chiamava Fed Cup. Le ragazze di Tathiana Garbin torneranno in campo lunedì dalle 17 contro Repubblica Ceca o Polonia.