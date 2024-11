Il norvegese a Sky in vista della semifinale contro Sinner: "Dovrò inventarmi qualcosa altrimenti sarà veramente dura. È stato il miglior giocatore del mondo per la maggior parte dell'anno e anche questa settimana sta giocando un tennis fantastico, si merita di essere numero uno". Match in diretta dalle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Dopo la vittoria in tre set nella serata di ieri, 15 novembre, contro Rublev, Casper Ruud si prepara alla semifinale delle Atp Finals contro Jannik Sinner, in programma questa sera alle ore 20.30 (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW): "Dovrò inventarmi qualcosa altrimenti sarà veramente dura", ha detto il tennista norvegese a Sky Sport. Sulla stagione di Sinner, invece: "È stato il miglior giocatore del mondo per la maggior parte dell'anno. Un po' di volte siamo andati vicini a incontrarci, tipo a Montecarlo che eravamo a un solo match dallo scontrarci, ma lui è stato davvero incredibile. Anche questa settimana sta giocando un tennis fantastico, si merita di essere numero uno. Sta inoltre giocando in casa, ha tanto tifo dalla sua parte".