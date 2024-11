La prima vittoria del 2024 di Musetti arriva nell'Atp 250 di Hong Kong, quando batte all'esordio la wild card locale Coleman Wong, per poi perdere nel turno successivo contro Kotov. Stesso risultato anche ad Adelaide dove vince all'esordio contro Thompson anche se poi perde contro Aleksandr Bublik. Agli Australian Open vince all'esordio contro Benjamin Bonzi, per poi perdere contro Luca Van Assche il turno successivo per tre set a due. Dopo un inizio sul cemento non particolare positivo, a Miami vince ai sedicesimi contro Ben Shelton, per poi esser sconfitto da Alcaraz agli ottavi. Sulla terra rossa, invece, ottiene la sua 100^ vittoria Atp vincendo a Monte-Carlo ma il suo percorso si conclude agli ottavi di finale contro Djokovic. Uscita ai sedicesimi, invece, al Roland Garros dove viene eliminato dal numero uno del mondo Djokovic in cinque set. Parte da qui la stagione sull’erba: a Stoccarda raggiunge la semifinale, in un derby italiano perso però contro Matteo Berrettini. L'inizio è molto promettente: al Queen's, infatti, arriva in finale ma viene sconfitto in due set da Tommy Paul. Sull'ebra non può mancare l'appuntamento con Wimbledon, dove raggiungere la semifinale ma è ancora una volta Djokovic a negargli l'accesso in finale. Prima dell'Olimpiade, gioca e raggiunge la finale all'Atp di Umago dove Cerundolo vince in tre set. Poi le Olimpiadi, dove riesce nella straordinaria impresa di vincere uno storico bronzo olimpico nel singolare maschile per l'Italia a distanza di 100 anni da De Morpurgo a Parigi 1924. A Cincinnati esce al secondo turno contro Tiafoe, mentre agli US Open esce al terzo turno contro Nakashima. A Chengdu, invece, raggiunge la finale ma perde contro Shang. Discorso diverso a Pechino dove esce agli ottavi di finale. In attesa della Coppa Davis, il suo 2024 si è chiuso con la semifinale a Vienna e la sconfitta al primo turno a Parigi-Bercy contro Struff.