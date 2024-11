BJK Cup, dove vedere la finale Italia-Slovacchia

Le azzurre preparano la sfida finale di Billie Jean King Cup contro la Slovacchia. Il match è in programma quest'oggi a partire dalle ore 17.00 e sarà trasmesso in diretta su Supertennis, canale 212 di Sky

Per la seconda volta consecutiva, l'Italia giocherà la finale della Billie Jean King Cup. Le azzurre, dopo aver battuto il Giappone ai quarti di finale e la Polonia nella giornata di lunedì in semifinale, si preparano a sfidare la Slovacchia. Avversario sicuramente a sorpresa, considerando che lo scorso anno la Slovacchia era stata eliminata alle qualificazioni. Per raggiungere l'Italia in finale, le slovacche hanno battuto l'Australia ai quarti e la Gran Bretagna nella giornata di martedì in semifinale.