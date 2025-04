Semi con Darderi e Cobolli: il programma su Sky

Sabato di semifinali tra Bucarest e Marrakech. In Romania spazio a Flavio Cobolli, opposto al bosniaco Dzumhur. In Marocco, invece, riflettori su Luciano Darderi che sfiderà lo spagnolo Carballes Baena. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Continua l'asse Bucarest-Marrakech per il tennis italiano, tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Sarà un sabato dedicato alle semifinali con due azzurri protagonisti. Il primo a scendere in campo alle 14 sarà Luciano Darderi sulla terra rossa di Marrakech. Alla quarta semifinale Atp in carriera, l'italoargentino affronterà lo spagnolo Roberto Carballes Baena, campione in Marocco nel 2023 e finalista lo scorso anno. Tra l'azzurro e l'iberico ci sono due precedenti a livello Challenger, entrambi vinti da Carballes. Darderi andrà oggi a caccia della seconda finale Atp in carriera dopo Cordoba 2024. In Romania, invece, l'attesa è per Flavio Cobolli. Rinato sulla terra di Bucarest dopo otto ko consecutivi, il romano sfiderà l'esperto Damir Dzumhur, n. 65 della classifica mondiale. Come Darderi, anche Cobolli insegue la seconda finale nel circuito maggiore: per lui, tuttavia, sarebbe la prima su questa superficie.