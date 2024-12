L’arbitro scelto da Sinner è un ex pattinatore (è stato campione nazionale junior americano nel 1987, nella specialità danza su ghiaccio in coppia con la sorella). Ha fatto competizioni fino alla fine degli anni ’80 e poi ha scelto gli studi di giurisprudenza all’università del Michigan per poi conseguire il dottorato nel 1993 alla Texas University. Ha una lunga esperienza in ambito sportivo, è stato direttore affari legali del comitato olimpico Usa ed è stato anche nella direzione affari legali del Cio. È ritenuto un professionista molto attento e rispettoso degli atleti e spesso viene chiamato in causa per sostenere la loro difesa nei contenziosi anche davanti al Tas. E’ stato ad esempio scelto da Simona Halep nell’arbitrato che ha portato alla riduzione della squalifica della rumena da 4 anni a 9 mesi. Più in generale, ha preso parte a più di 400 arbitrati e fa parte dell’elenco degli arbitri del Tas dal 2000