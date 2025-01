Sinner, si parte: in viaggio verso l'Australia

Natale in famiglia, Capodanno con gli amici e adesso il volo per l'Australia. Jannik Sinner inizierà oggi la missione Australian Open, pronto a decollare in direzione Melbourne dove difenderà lo Slam vinto un anno fa, il primo della sua carriera. Il n. 1 al mondo ha salutato il 2024 nel Principato, trascorrendo la serata con i piloti Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi e il ciclista Giulio Ciccone. Un anno chiuso come nel 2023 immortalando sui social l'ultima pallina, giocata stavolta con un servizio in kick. Sinner ha messo "benzina" nelle gambe in queste settimane tra la preparazione a Dubai (dove era presente il team al completo) e gli ultimi allenamenti sui campi in cemento del Monte-Carlo Country Club. Adesso l'Australia, con qualche giorno di tempo a disposizione per adattarsi al clima estivo e alle 10 ore di fuso orario.