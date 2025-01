Italia-Rep. Ceca 0-1: Paolini ko, ora Cobolli

Inizia in salita il quarto di finale dell'Italia in United Cup contro la Repubblica Ceca. Gli azzurri hanno perso il primo singolare, con Jasmine Paolini battuta in due set da Karolina Muchova: doppio 6-2 in favore della n. 22 al mondo, alla quinta vittoria in altrettanti match contro la tennista toscana. Un vero e proprio tabù per Paolini, nervosa e contratta contro una giocatrice che ha dimostrato (e confermato) di poter disinnescare il tennis dell'azzurra grazie a qualità, potenza e variazioni. Pesa, soprattutto, la serie di sette giochi consecutivi persi da Paolini dal 2-1 del primo set fino all'1-2 del secondo parziale. L'azzurra è stata vicina a rientrare in partita con due palle break nel quarto gioco del secondo set, ma Muchova è sempre stata efficace al servizio nei momenti decisivi (10 palle break annullate nel match e sei game alla battuta vinti ai vantaggi). Adesso l'Italia è chiamata alla rimonta. Per restare in partita serve la vittoria di Flavio Cobolli contro Tomas Machac, n. 25 al mondo. Poi l'eventuale doppio misto decisivo con i campioni degli US Open, Sara Errani e Andrea Vavassori.