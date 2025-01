Introduzione

Gli Australian Open sono sempre più ricchi. Anche in questa edizione del 2025, al via il 12 gennaio (tutto in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW) il montepremi sarà da record, superando i 58 milioni di euro (96,5 milioni di dollari australiani), con un incremento dell'11,6% rispetto a dodici mesi fa. Chi vincerà il titolo si metterà in tasca un premio maggiorato di circa 200mila euro rispetto a quanto vinto nel 2024 da Sinner e Sabalenka. L'Happy Slam cresce nei numeri e anche nel prize-money: dal 2016, infatti, il montepremi del primo Slam dell'anno è aumentato del 119%, con un'inflazione del 36% nell'ultimo quinquennio. Vediamo dunque nel dettaglio cosa guadagneranno i giocatori impegnati a Melbourne.