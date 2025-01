Sinner-Schoolkate LIVE: risultato in diretta

Jannik Sinner in campo a Melbourne per il 2° turno degli Australian Open: il campione in carica affronta per la prima volta in carriera l'australiano Tristan Schoolkate, n°173 del ranking e in gara con una wild-card. Il match non prima delle 9 sulla Rod Laver Arena in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

RISULTATI LIVE