Per la prima volta in tabellone a Melbourne, ha battuto Taro Daniel (come agli US Open 2024) e raggiunto di nuovo il 2° turno Slam. È la storia dell'australiano Tristan Schoolkate, n. 173 al mondo, prossimo avversario agli Australian Open di Jannik Sinner. "Allenarmi con Jannik sarebbe fantastico, il suo livello di tennis è fenomenale" raccontava il 23enne di Perth a marzo 2024. Adesso avrà l'opportunità di affrontarlo sulla Rod Laver Arena, lì dove si è allenato anni fa con Djokovic

