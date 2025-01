Introduzione

Ancora lui, ancora Alex De Minaur. Quello in programma mercoledì 22 gennaio a Melbourne sta diventando ormai un grande classico del tennis contemporaneo. Jannik Sinner e il miglior giocatore australiano si affronteranno infatti per la decima volta in carriera. E se i precedenti sono a senso unico, la crescita del 'demone' e la spinta della Rod Laver Arena devono comunque far prendere con le molle l'impegno. La sfida valida per i quarti di finale degli Australian Open è in programma mercoledì (orario da definire) e sarà in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW