Introduzione

Servizio, diritto e un gran fisico. Sono questi gli ostacoli fra Jannik Sinner e la seconda finale consecutiva agli Australian Open. L'azzurro sfida venerdì sulla Rod Laver Arena lo statunitense Ben Shelton, già capace di eliminare nella sua parte di tabellone due azzurri come Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Il n°1 del mondo è avanti nei precedenti con la 21^ testa di serie, ultimo americano a batterlo. La sfida è in programma venerdì e sarà in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW