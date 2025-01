Introduzione

Numero 1 contro numero 2. Non si poteva chiedere di meglio per la finale degli Australian Open, che domenica alle ore 9.30 vedrà di fronte il campione in carica Jannik Sinner e Alexander Zverev, ancora a caccia di un titolo Slam. La sfida è in programma domenica 26 gennaio sulla Rod Laver Arena e sarà in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky e in streaming su NOW

SINNER IN FINALE: SHELTON KO