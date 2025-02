La strada diversa di Mattia Bellucci verso il grande tennis

Mattia Bellucci è stato il grande protagonista a sorpresa dell’Open di Rotterdam. Dopo aver battuto Medvedev agli ottavi e Tsitsipas ai quarti, il suo percorso si è fermato solamente in semifinale contro de Minaur. Classe 2001, come Sinner, il suo è un percorso meno lineare rispetto a quello “canonico” ma non per questo meno giusto. Angelo Mangiante racconta la sua storia per Sky Sport Insider