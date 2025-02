Berrettini-Griekspoor LIVE mercoledì su Sky Sport

Due settimane dopo la sfida di Rotterdam c'è di nuovo Tallon Griekspoor sul cammino di Matteo Berrettini, reduce dalla vittoria su Novak Djokovic. In palio un posto nei quarti di finale all'Atp 500 di Doha. Il match, in programma mercoledì non prima delle 15.30, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Da Rotterdam a Doha. Due settimane dopo è di nuovo Berrettini-Griekspoor , ma stavolta in palio c'è un posto nei quarti di finale. L'appuntamento è fissato per mercoledì, non prima delle ore 15.30. Matteo arriva sulle ali dell'entusiasmo dopo la splendida vittoria in due set contro Novak Djokovic, decimo successo in carriera contro un top 10. Griekspoor, invece, ha battuto all'esordio Jan-Lennard Struff con un doppio 7-6. Il precedente di Rotterdam sorride all'olandese che vinse in tre set dopo quasi due ore e mezza di gioco.

Dove vedere Berrettini-Griekspoor all'Atp Doha

Il match tra Matteo Berrettini e Tallon Griekspoor, valido per il secondo turno dell'Atp 500 di Doha, è in programma mercoledì 19 febbraio, non prima delle ore 15.30 sul campo centrale del Khalifa International Tennis and Squash Complex di Doha (Qatar). Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, sul sito skysport.it la diretta testuale dell'incontro.