Berrettini agli ottavi: Bergs battuto in due set

L'azzurro batte il belga Zizou Bergs, n. 51 al mondo, con un doppio 6-4 dopo un'ora e 35 minuti di gioco. Agli ottavi di finale, Berrettini affronterà Alex De Minaur. Il Masters 1000 di Miami è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

La cronaca del match

Nel primo set Berrettini ha subito sfruttato una palla break nel corso del primo game, per poi averne un'altra, che non ha concretizzato, nel quinto gioco sul punteggio di 3-1 in suo favore. Risultato? Controbreak del belga nel game successivo e 3-3. A esser decisivo è stato il nono game, con Berrettini che ha strappato il servizio a Bergs e ha potuto chiudere il set sul punteggio di 6-4 in 46 minuti. Dominio di Berrettini anche nel secondo set, in cui l'azzurro ha gestito senza grandi problemi e ha sfruttato il break nel quinto game, che gli ha permesso di salire sul 3-2 e ottenere la vittoria.