Introduzione

Il Masters 1000 di Monte-Carlo sarà il primo test sulla terra rossa per i big del circuito maggiore. I temi non mancano: dalla lotta al n. 1 al mondo (Sinner certo del rientro a Roma in vetta al ranking se Zverev non vincerà il torneo), al ritorno a Roquebrune di Alcaraz dopo tre anni, passando per la caccia al 100° titolo di Djokovic. Sei italiani al via del torneo: guidano la pattuglia azzurra Musetti e Berrettini. Tutto quello che c'è da sapere sul torneo, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 6 al 13 aprile

