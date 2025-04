Darderi-Griekspoor, la finale LIVE dalle 16 su Sky

Darderi torna a giocare una finale Atp 14 mesi dopo l'ultima volta: di fronte c'è Tallon Griekspoor, n. 1 del seeding in Marocco. La finale è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW dalle 16, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

SINNER, IL VIDEO DELL'INTERVISTA ESCLUSIVA A SKY