Il tennis non si ferma mai: 4 tornei LIVE su Sky

Sarà un'altra settimana di grande tennis da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW: si parte con gli Atp 500 di Barcellona e Monaco di Baviera, mentre per il femminile spazio al Wta 500 di Stoccarda e al 250 di Rouen CALENDARIO ATP

Dopo il Masters 1000 di Monte-Carlo, prosegue la stagione del tennis da seguire su Sky Sport e in streaming su NOW. Saranno ben quattro i tornei in diretta da lunedì 14 a lunedì 21 aprile. In ambito maschile, spazio all'Atp 500 di Barcellona e all'Atp 500 di Monaco di Baviera. In Spagna occhi puntati su Carlos Alcaraz, fresco vincitore a Monte-Carlo e numero 1 del seeding. Tra gli italiani, dopo il forfait annunciato da Musetti, ci sarà solo Matteo Arnaldi. In Germania, invece, il n. 1 del seeding sarà Sascha Zverev, mentre sono due gli italiani al via: Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Lato Wta, da non perdere il Wta 500 di Stoccarda (in cui ci sarà Paolini) e il 250 di Rouen (con Bronzetti in tabellone).

Come seguire i tornei della settimana su Sky Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il "campo centrale", il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Questa settimana alcune sfide in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport 255.

La guida tv su Sky Sport e NOW Lunedì 14 aprile Sky Sport Tennis: dalle 11 alle 22.30 (il meglio dei 4 tornei)

Sky Sport Uno: dalle 11 alle 17 (il meglio dei 4 tornei) Martedì 15 aprile Sky Sport Tennis: dalle 11 alle 22.30 (il meglio dei 4 tornei)

Sky Sport Uno: dalle 11 alle 19.30 (il meglio dei 4 tornei) Mercoledì 16 aprile Sky Sport Tennis: dalle 11 alle 22.30 (il meglio dei 4 tornei)

Sky Sport Uno: dalle 11 alle 19.30 (il meglio dei 4 tornei) Giovedì 17 aprile Sky Sport Tennis: dalle 11 alle 22.30 (il meglio dei 4 tornei)

Sky Sport Uno: dalle 11 alle 17 (il meglio dei 4 tornei) Venerdì 18 aprile Sky Sport Tennis: dalle 11 alle 21.30 (il meglio dei 4 tornei)

Sky Sport Uno: dalle 11 alle 13.30 (il meglio dei 4 tornei) Sabato 19 aprile Sky Sport Tennis: dalle 13.30 semifinale 1 ATP Barcellona; dalle 16 semifinale 2 ATP Barcellona

Sky Sport Arena: dalle 13.30 semifinale 1 ATP Monaco di Baviera; dalle 15.30 semifinale 2 ATP Monaco di Baviera Domenica 20 aprile Sky Sport Tennis: dalle 13.30 finale ATP Monaco di Baviera; dalle 16 finale ATP Barcellona

Sky Sport Arena: dalle 13 semifinale 1 WTA Stoccarda; dalle 15 semifinale 2 WTA Stoccarda

Sky Sport 255: dalle 15.30 finale WTA Rouen Lunedì 21 aprile Sky Sport Tennis: dalle 13 finale WTA Stoccarda

Sky Sport Uno: dalle 13 finale WTA Stoccarda