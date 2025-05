Introduzione

26 gennaio-10 maggio: sono passati oltre tre mesi e mezzo dall'ultima volta di Jannik Sinner in campo. Allora era la finale trionfale di Melbourne contro Sascha Zverev, sabato sarà il 2° turno degli Internazionali d'Italia contro Mariano Navone. Nel mezzo lo stop di 3 mesi per il caso clostebol. "Proverò a rovinargli il rientro, ma non sarà semplice", ha detto il sudamericano in conferenza stampa. Ma quali sono le caratteristiche dell'argentino? Andiamole a scoprire. Il match in diretta su Sky Sport sabato 10 maggio e in streaming su NOW

