Introduzione

Prosegue il cammino di Jannik Sinner, che al 3° turno affronterà l'olandese Jesper De Jong, numero 93 del mondo. Dopo il successo con Mariano Navone, al rientro nel circuito dopo oltre tre mesi e mezzo di assenza, il n°1 del ranking va a caccia degli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. Ma quali sono le caratteristiche dell'olandese? Andiamole a scoprire. Il match in diretta su Sky Sport lunedì 12 maggio e in streaming su NOW

