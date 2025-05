Introduzione

"Sinner? È fantastico vederlo di nuovo nel circuito, voglio essergli di sostegno il più possibile". Così Casper Ruud aveva salutato il ritorno in campo di Jannik Sinner a Roma. Una settimana dopo l'azzurro e il norvegese si ritroveranno di fronte per un posto in semifinale (giovedì ore 19, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Rinato a Madrid dove ha conquistato il primo Masters 1000 in carriera e ammesso di aver superato dei problemi mentali, Ruud arriva da nove vittorie consecutive e cercherà il primo successo in carriera contro il n. 1 al mondo

