Jasmine Paolini vince contro Coco Gauff e diventa la campionessa del 2025 al WTA 1000 di Roma, confermandosi tra le prime 5 del mondo. Il suo ex allenatore, Renzo Furlan, spiega su Sky Sport Insider come sia arrivata a vincere queso trofeo, ma soprattutto cosa significhi per lei e per la sua carriera