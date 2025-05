Introduzione

Parigi è pronta per ospitare il Roland Garros, secondo Slam della stagione, in programma da domenica 25 maggio a domenica 8 giugno nella capitale francese. L'Italia ci arriva forte della sua truppa tanto numerosa (15 già iscritti al main draw) quando di qualità, con tre teste di serie: Sinner (1) e Musetti (8) tra gli uomini e Paolini (4) tra le donne. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'Open di Francia. Il torneo è in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 Sky) e in streaming su NOW