Introduzione

Gli anni negli Stati Uniti tra studio e campo, l'ingresso in top 500 solo a 23 anni e una lunga scalata iniziata dal sud della Francia: è la storia di Arthur Rinderknech, avversario di Jannik Sinner al 1° turno del Roland Garros 2025 (lunedì in diretta su Eurosport, canale 210 del telecomando Sky e in streaming su NOW). Il bilancio nei tre precedenti è 2-1 per l'azzurro che ha perso contro il transalpino a Lione 2021