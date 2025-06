Introduzione

Sinner e Rublev si ritroveranno di fronte negli ottavi a Parigi tre anni dopo l'ultima volta. Era il 2022 e Jannik fu costretto al ritiro all'inizio del terzo set per un problema al ginocchio sinistro. "Se devo investire sul fisico lo farò, a costo di fermarmi" disse allora Sinner. Sarà il decimo confronto tra i due tennisti: il bilancio è 6-3 per Jannik che ha vinto l'ultimo confronto a Cincinnati 2024. Il match è in programma lunedì, in diretta su Eurosport (canali 210 e 211 del telecomando Sky e in streaming su NOW)