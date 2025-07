Introduzione

"Mi piacciono i grandi stadi e mi piace giocare con i più forti" raccontava Pedro Martinez lo scorso gennaio. L'opportunità arriverà al 3° turno di Wimbledon contro Jannik Sinner, la prima sfida in carriera dello spagnolo contro il n. 1 al mondo in carica. Papà del piccolo Pedro jr., Martinez ha interrotto ai Championships una serie di cinque sconfitte consecutive. Tutto quello che c'è da sapere sul prossimo avversario di Sinner. Il match, in programma sabato con orario da definire, sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

