Sinner-Dimitrov LIVE più tardi su Sky Sport Uno

Jannik Sinner gioca il suo quarto ottavo di finale consecutivo a Wimbledon: il suo avversario è Grigor Dimitrov, numero 21 al mondo. Il match, in programma al termine di Andreeva-Navarro, è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

